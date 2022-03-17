Yem bitkisinde verim, sertifikalı tohumla arttı

İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75 hibe desteğiyle verilen sertifikalı yulaf ve fiğ tohumları sayesinde, yem bitkisi üreten çiftçiler yüksek verim elde etti.

Bölgede iki yıldır uygulanan "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında üreticilere, sertifikalı yulaf tohumu "Sarı" ile sertifikalı fiğ tohumu "Alper" dağıtıldı.

Dekar başına 5 kilogram yulaf ve 15 kilogram fiğ tohumu karışımı yapılarak ekimi yapılan üründen geçen yıl 1 dekarda ortalama yüzde 25 verim artışı sağlanarak 5 bin-5 bin 500 kilogram yeşil ot, 1000-1250 kilogram kuru ot elde edildi.

Bergama ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde destekten yararlanan İsmail Ayaz, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştıklarını ve bu anlamda yemin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Öncesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için arpa ve buğday ektiğini ancak Tarım ve Orman Bakanlığının desteği üzerine yulaf ve fiğe yöneldiklerini aktaran Ayaz, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bize hibe desteği sağladı. Bu sayede 2 yıldır yulaf ve fiğ ekiyoruz. Sertifikalı tohumlar sayesinde geçen yıl çok iyi verim elde ettik, bu yıl da ürünler iyi görünüyor. Bu bitkiler hem daha erken yetişiyor hem de verim iki kat arttı. Daha önce buğdaydan 15-20 balya alırken şimdi bu tohumlar sayesinde aynı alandan 40-45 balya elde ettik, şu anda çok memnunum. Her sene devam ettireceğim, artık bu işi bırakmam. Fiğ ikinci mahsulde de çok işimize yarıyor, çünkü tarlaya azot bırakıyor ve bu sayede ikinci üründe verim daha iyi oluyor."

"Hayvanlara iyi geliyor"

Paşaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ertan Şengül de iki yıldır bu projeden yararlandığını ve çok memnun olduğunu dile getirdi.

Verimin geçen yıl çok iyi olduğunu ve fiğ ile yulaf karışımının hayvanlara da yaradığını ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Eskiden buğday ve arpa ektiğimiz için hayvanlara saman veriyorduk, bu da çok fayda sağlamıyordu ama yulaf ve fiğ balyaları daha farklı. Hayvanlara çok iyi geliyor. Ben 2 senedir bu projeden yararlanıyorum. Verimi çok iyi, geçen sene 40 dekar yere ektim. Piyasadan alsaydım 7-8 bin lira para verecektim. Tarım ve Orman Bakanlığından hibe olarak aldık, 2 bin liraya mal ettik. Bu anlamda da çok kar elde ettik. Bir de dekarda 45 balya aldık, bu da çok iyi. Hayvanların sağlığı açısından da çok önemli. Çevredeki herkes memnun."