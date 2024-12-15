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Yelken Sporunda İş Birliği: Tekirdağ'da Başkan Nallar ile Görüşme

Yelken Sporunda İş Birliği: Tekirdağ'da Başkan Nallar ile Görüşme
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Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret ederek yelken sporunun gelişimi ve gelecekteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.

Uzel, Nallar ile bir süre görüşerek Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nde yapılacak olağan genel kuruldaki başkan adaylığı ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Nallar ve Uzel, gelecek yıl düzenlenecek 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Uzel, yelkenin gelişerek büyümeye devam etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Tekirdağ'ın yelken denince ilk akla gelen şehirlerden biri haline geldiğini belirten Uzel, "Başkanla kulübümüzün mevcut tesis sorunlarını detaylı şekilde ele alarak çözüm yollarını tartıştık. Tekirdağ genelinde daha fazla gence ulaşabilmek için yeni şubeler kurulması, tesislerimizin bakım ve tadilat ihtiyaçlarının karşılanması ile sporcularımızın güvenli bir şekilde denize ulaşabilmeleri için mendirek yapımı gibi önemli projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Yelkenin gelişmesi için destek sağlayacak olan Nallar'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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