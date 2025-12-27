Haberler

Yavuz Ağıralioğlu:  Biz Milletin Derdini Millete Tekrar Eden Siyasetçi Olmayacağız, Biz Çözümü Konuşacağız

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, üreticilere yönelik destek vaatlerini açıkladı ve borçlanmadan üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, üreticilere yönelik destek vaatlerini açıkladı.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz milletin derdini millete tekrar eden siyasetçi olmayacağız. Millet derdini biliyor. Biz çözümü konuşacağız. Üreticinin tüm girdisini biz vereceğiz. Sermaye kullanmayacak, borçlanmayacak. Borcu varsa mahsulüyle ödeyecek. Üreten mutlak kar edecek. Gübre, yem, tohum kalite garantili olacak. Üretici mağdur edilmeyecek. Üreticiyle raf arasındaki fiyat uçurumu makul seviyeye inecek. Şikayet değil, çare anlatacağız. Siyasete itibarı böyle geri kazandıracağız." ifadesini kullandı.

