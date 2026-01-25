Yavuz Ağıralioğlu: "Bu Berbat İklimin Sonu Olacak Bir Sistem İnşa Edilecek"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, "Liyakatin esas alınacağı; torpilin, kayırmacılığın, adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimin sonu olacak bir sistem inşa edilecek. Hep beraber oraya yürüyoruz" diye konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da partisinin tarım vizyonunu tanıtan programa katıldı. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"İktidar olmayı değil muktedir olup sofraya bereket olmayı hedefliyoruz"

"161'inci parti olarak kurulup şimdi ilk 5 parti arasında iktidara yürüyoruz. Önümüzdeki dönem şunun cevabı olduğumuzu biliyoruz. Türk milletine bakıyoruz; 85 milyona bakıyoruz. Milletimize mukaddes bir emanet gibi, devletimize çocuklarımızın altında huzurla yaşama teminatı gibi, insanca yaşama idealinin miğferi gibi bakıyoruz. Dolayısıyla bu 85 milyonu ailemiz gibi sarıp sarmalamaya söz veriyoruz. Üretenin hakkını vereceğiz derken kastımızın merkezine adaleti koyuyoruz. Ticaret yapacağız, ticaret yapanın hakkı olacağız derken; faizsiz, enflasyonsuz bir ülkenin, ticaretin bereketi, bolluğu olacağını biliyoruz. Duyan devleti, sorun çözebilen devleti, memleketin yaralarına, dertlerine derman olabilen devleti vazifemiz biliyoruz. Oy kazanmayı değil gönül kazanmayı; iktidar olmayı değil muktedir olup sofraya bereket olmayı hedefliyoruz.

"Yerli üretimi desteklemiyorsunuz"

Biz tartışırken, biz oy telaşındayken, biz rakip yenme hevesindeyken; topraklarımızın plansızlıktan avucumuzdan gittiğini, topraklarımızın zehirlendiğini, sularımızın bittiğini, niteliksiz gıda yediğimizi, sağlığımızın bozulduğunu, devletin asli vazifelerini yapmamasına bağlı olarak kaybettiğimizin, kaybettiğimiz yaşam konforumuzun evimizi, hanemizi, ticaretimizi bozduğunu biliyoruz. Emekle, alın teriyle yönetimin arası açılınca memlekette yaşam sevinci kalmamış evlatlarımızın yurdu terk etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Değer setlerinin aşındığı bu memlekette siyaset kavgayla gün geçirirken; biz, madde bağımlılığının pençesinde evlatlarımızı yitirdiğimizi görüyoruz. 59 yaşına gelmiş çiftçilik yaşımız. Bir nesil daha böyle dönerse çiftçilik yapacak insanımız kalmayacak; buna tedbir almak zorundayız. Plansızlık, programsızlık yüzünden, memleketimize kontrolsüz gelen bu göçe, bu sığınmacı yüküne bizi razı etmeye çalışan siyasetin; Afganlar olmazsa çobanlık yapacak kimse yoktur diyen siyasetçilerin yükünü yeniden planla, programla milletin üstünden kaldırmaya hazırlanıyoruz. Afgan olmazsa çoban olmaz, hayvancılık olmaz diyen beceriksiz siyaset yerine; çoban ihtiyacı varsa onu planlayacak, hayvan ihtiyacı varsa yurt dışından ithal etmek yerine memleketin yaylalarını, meralarını hayvancılıkla ayağa kaldıracak bir akıl için geliyoruz. Sınırlarınızı beklemiyorsunuz. Yerli üretimi desteklemiyorsunuz. Sınırlarınızı, gümrüklerinizi beklemiyorsunuz; gümrük tarifelerinizi beklemiyorsunuz. Siyasi zafiyetleriniz yüzünden razı olduğunuz gümrük tarife değişikliği yüzünden çiftçilerinizi öldürüyorsunuz. Yanlış destekleme programı yüzünden hayvancılık yapamaz hale getiriyorsunuz.

"Kaynaklarını doğru yöneten bir ülke 750 milyar dolar faiz öder mi"

Anahtar Parti; daha iyisi mümkündür diyenlerin planı, doğru yaparsak 85 milyona değil 850 milyona yeteriz diyenlerin partisidir. Biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Kaynaklarının verimli kullanılmadığına, imkanlarının doğru planla buluşturulmadığına inanıyoruz. Doğru planla buluşmamış, kaynakları doğru kullanılmamış memleketin bu hale geldiğine, bu dönemin örnek olduğuna inanıyoruz. 750 milyar dolar faiz ödemişsiniz. Kaynaklarını doğru yöneten bir ülke 750 milyar dolar faiz öder mi? Kaynaklarını doğru kullanabilen bir ülke 100 milyar dolar kur korumalı mevduata para kaybeder mi? Kaynaklarını doğru kullanan bir ülke bu kadar faize faiz öder mi? Kaynaklarını doğru kullanan, imkanlarını doğru kullanan bir ülke bu kadar beyin göçü verir mi? Kaynaklarını, imkanlarını doğru kullanan bir ülke bu kadar faiz, bu kadar enflasyon yaşar mı?

"Sizin yaptıklarınızı yapmayacağız, düzelteceğiz"

Melek gibi çocuklar sokak ortalarında katledilecekler. Sonra siz cezaevleri çok doldu diye çıkaracaksınız. Cezaevleri niçin doluyor diye tedbir almayıp cezaevleri çok doldu diye boşaltacaksınız. Dışarı çıkardıklarınız çıkar çıkmaz ya anasını ya eşini ya babasını ya birini öldürecek. Utanmayacaksınız yani. Adalet sistemi de düzelecek. Hakim güvencesi, HSK'nın yapısı, Anayasa Mahkemesi'nin durumu, hakimlerin yetiştirilmesi, adalet bürokrasisi düzelecek! 2025 yılında bu memleketin karnesini, sebep olduğunuz bu kadar sorunu niçin çözemediğinizi de dahil her şeyi biliyoruz. Bu memleketin karnesine razı değiliz! Bu bizim kaderimiz değildi; o yüzden çözeceğiz. Enflasyon, para yediniz diye oldu. Faiz, hesapsız harcadınız diye oldu. İşsizlik, doğru üretim bandını planlamadınız diye oldu. Üniversitelerin canını çıkardınız diye eğitimin kalitesi bozuldu. Siz sebep oldunuz, biz düzelteceğiz. Liyakatle düzelteceğiz. Atom parçalamayacağız! Bir de şöyle bir ukalalık var: 24 yıldır iktidarda tutuyoruz sizi. 24 yıldır her şeyi yapma imkanı veriyoruz size. Bir de şöyle bir ukalalık var, bize dönüp diyorlar ki: Nasıl yapacaksınız? Sizin yaptıklarınızı yapmayacağız, düzelteceğiz! Hani zannedersiniz ki atom parçalıyorlar. Yani memleketi emanet gibi alıp; bu kadar faize, bu kadar israfa, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar yoksulluğa düşüremeyiz. Sizin yaptığınızı yapamayız! Ama sizin yaptıklarınıza bakıp ne yapmayacağımıza karar verip memleketi ayağa kaldıracağız.

"Şu anda bütün anket ortalamalarının ilk 5 içinde gösterdiği partiyiz"

Her rengiyle memleket bizim. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bırakmak için; adaletle yaşanabilir bir memleket, adil paylaşılabilir bir memleket, iyi üretimle ayağa kaldırılabilir bir memleket, üretenin baş tacı edileceği, bilenlere sorulan, bilenlerin dediğinin yapılacağı bir memleket. Liyakatin esas alınacağı; torpilin, kayırmacılığın, adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimin sonu olacak bir sistem inşa edilecek. Hep beraber oraya yürüyoruz. Şu anda bütün anket ortalamalarının ilk 5 içinde gösterdiği partiyiz. 1'inci yılımız. Şimdi baraj hattından çıkıp Anahtar Parti'yi Türk siyasetinin yeni çekim yönetim merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki dönem bu yarışta biz varız, bu hizmet kervanında biz de varız diye planlayacağız. AK Parti'nin 'bize oy vermezseniz CHP geliyor ha' demesine de CHP'nin 'bize oy vermezseniz AK Parti kalıyor ha' demesine de şöyle itiraz ediyoruz. Gelir ha ile kalır ha arasına sıkışmış memlekete müjde veriyoruz! Plan geliyor, program geliyor, nezaket geliyor, saygı geliyor, hukuk geliyor, adalet geliyor, terbiye geliyor; memleketini ayırmadan, kayırmadan sarıp sarmalama asaleti geliyor."