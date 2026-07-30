Yavuz Ağıralioğlu: 'Bir ülkede ekonomi büyüyor ama refah toplumun geneline yayılmıyorsa, büyüyen ekonomi değil; büyüyen adaletsizliktir'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Türkiye'nin sorunu sadece enflasyon değildir. En büyük sorunlardan biri de son on yılda gelir dağılımının hızla bozulmuş olmasıdır. Bugün milyonlarca vatandaşımızın milli gelirden aldığı pay azalırken, devletin imkanlarını kullanan ayrıcalıklı küçük bir kesim servetine servet kattı. Bir ülkede ekonomi büyüyor ama refah toplumun geneline yayılmıyorsa, büyüyen ekonomi değil; büyüyen adaletsizliktir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin sorunu sadece enflasyon değildir. En büyük sorunlardan biri de, son on yılda gelir dağılımının hızla bozulmuş olmasıdır. Bugün milyonlarca vatandaşımızın milli gelirden aldığı pay azalırken, devletin imkanlarını kullanan ayrıcalıklı küçük bir kesim servetine servet kattı. Bir ülkede ekonomi büyüyor ama refah toplumun geneline yayılmıyorsa, büyüyen ekonomi değil; büyüyen adaletsizliktir.

"SERVET BÜYÜDÜ, TOPLUM DEĞİL YANDAŞ KAZANDI"

Esnaf yüksek faizle kredi bulmaya çalıştı. Çiftçi üretmek için finansmana ulaşamadı. Yandaş olmayan sanayici yatırım maliyetleri altında ezildi. İşçi, memur ve emekli enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. Ama aynı dönemde bazı ayrıcalıklı şirketlere, 'yatırım yapacaklar' denilerek yıllık yüzde 8,5 gibi son derece düşük maliyetli krediler sağlandı. Bu kaynakların önemli bir bölümü üretime değil; dövize, altına, gayrimenkule ve rant alanlarına yöneldi. Üretim yerine servet büyüdü, toplum değil belirli yandaş çevreler kazandı. Peki bunun bedelini kim ödedi? Millet ödedi. Vergileriyle ödedi. Yüksek enflasyonla ödedi. Hayat pahalılığıyla ödedi. Bozulan gelir dağılımının en önemli nedenlerinden biri, kamu kaynaklarının adil değil ayrıcalıklı şekilde dağıtılmasıdır.

"GÜÇLÜ EKONOMİ AYRICALIKLA DEĞİL ADALETLE KURULUR"

Bizim meselemiz insanların zengin olması değildir. Bizim meselemiz, alın teriyle değil ayrıcalıkla oluşturulan zenginlik düzenidir. Biz; kamu kaynaklarını belli çevrelerin değil, milletin refahı için kullanacağız. Vergide adaleti sağlayacağız. Gelir dağılımını düzelteceğiz. Çalışanın, üretenin ve emeklinin milli gelirden aldığı payı artıracağız. Çünkü güçlü ekonomi; ayrıcalıkla değil adaletle kurulur. Rant değil üretim… İmtiyaz değil fırsat eşitliği… Bir avuç kişi değil, 86 milyon kazanacak."

Kaynak: ANKA