Haberler

Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan dolandırıcıdan şüphelenen kuyumcu, 67 yaşındaki A.Ş.'yi dolandırılmaktan kurtardı. Yapılan uyarı sonrası polis çağrıldı ve A.Ş. güvenli bir şekilde evine döndü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcının hedef aldığı 67 yaşındaki vatandaş, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, A.Ş, telefonda arayan kişinin adının suç soruşturmasında geçtiğini söyleyerek altınlarını bozdurup güvenli bir hesaba yatırması gerektiğini söylemesi üzerine harekete geçti.

Altınlarını bozdurmak için Yeşilyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine giden A.Ş, bir kağıda yazdığı IBAN numarası ve keseye koyduğu bileziklerle kuyumcuya geldi. A.Ş'nin yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınlarını bozdurup bir hesaba göndermek istemesinden şüphelenen kuyumcu, A.Ş'yi dolandırılabileceği konusunda uyardı.

A.Ş'nin ikna olmaması üzerine kuyumcuya polis çağrıldı.

Polis ekiplerinin zorla ikna ettiği A.Ş, kendisini dolandırılmaktan kurtaran kuyumcuya ve polise teşekkür etti.

Yaşlı adamın yaşadığı dolandırıcılık girişimi gittiği kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşlı adamın elindeki altın bileziklerin bulunduğu kese ve IBAN hesabı yazılı notla kuyumcuya girmesi, kuyumcunun ikna çalışmaları ve ardından polis ekiplerinin duruma müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti