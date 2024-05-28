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YASED Küresel Yatırım Günleri Etkinliği Ankara'da Başlıyor

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen 'YASED Küresel Yatırım Günleri' etkinliği, 3-5 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, uluslararası doğrudan yatırım trendleri ve gerçekleşmeleri masaya yatırılacak.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "YASED Küresel Yatırım Günleri" etkinliği, 3-5 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, dernek, 3 gün sürecek etkinlik kapsamında, kamu, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileriyle dünya ve Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırım trendleri ve gerçekleşmelerini masaya yatıracak.

Dünya Yatırım Raporu lansmanı için oluşturulan özel program, 3 Haziran'da YASED webinarları ile başlayacak. 5'inci kez küresel lansman ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) "Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet" temalı "2024 Dünya Yatırım Raporu"nun 5 Haziran'daki Türkiye lansmanıyla devam edecek etkinlik, aynı gün kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı YASED Ankara resepsiyonu ile sona erecek.

"2024 Dünya Yatırım Raporu" Türkiye lansmanı, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy'un açılış konuşması ile başlayacak.

Financial Times Editörü Jacopo Dettoni'nin "Küresel Yatırım Trendleri" sunumunun ardından, UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölümünden Dr. Amelia Santos-Paulino "Dünya Yatırım Raporu 2004" sunumunu yapacak.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile YASED üyesi şirketlerin yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının, yabancı misyonların, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Konuşmaların ardından düzenlenecek "Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Rekabetçiliğinin Artırılması" konulu panelde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri, TOFAŞ Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu ve Bosch Grubu Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı Daniel Korioth ile Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekilmesi için yapılması gerekenleri ele alacak.

Etkinlik, YASED Ankara resepsiyonu ile sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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