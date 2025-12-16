Gain Medya'ya TMSF Kayyım Atandı, 3 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Medya'ya "yasa dışı bahis" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla operasyon düzenledi. Şüpheliler, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, aralarında Gain Medya AŞ'nin de bulunduğu 7 firmaya TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin KAYA'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir.

MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde; 09/07/2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11/06/2024 tarihinde şüpheli Berkin KAYA tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19/04/2024–22/10/2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09/01/2025 tarihinde 1 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. 29/11/2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL'den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla

ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.

12/12/2024 tarihinde şüpheli Selahattin AYDIN tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi'nin, GAİN Medya Anonim Şirketi'ni 22/01/2025 tarihinde 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28/01/2025–22/08/2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin AYDIN hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Elde edilen deliller doğrultusunda, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16/12/2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

TMSF 7 şirkete kayyım atandı

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuş; operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Şüpheliler ise gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."