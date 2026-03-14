Adana Merkezli 6 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı, 24 Tutuklama

Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, toplamda 4,5 milyar TL işlem hacmine sahip 28 şüpheli yakalandı ve 24'ü tutuklandı. Operasyon, Jandarma ve MASAK'ın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık hesabı ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Damadının verdiği böbrekle yaşama tutundu

İnsan kayınpederi için bunu yapar mı?
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

Ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
CHP'li Tezcan'ın sözleri Özlem Çerçioğlu'nu kızdırdı! Suç duyurusunda bulunacak

Tezcan'ın sözleri Çerçioğlu'nu kızdırdı! Suç duyurusunda bulunacak