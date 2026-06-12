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İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 milyar TL işlem hacmi tespit edildi

İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 milyar TL işlem hacmi tespit edildi
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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2023-2025 arası işlem hacmi 15 milyar lira olarak tespit edilirken, 29 mal varlığına el konuldu, 362 banka ve 65 kripto para hesabı bloke edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edilirken, 29 mal varlığına el konuldu, 362 banka ve 65 kripto para hesabına bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu konumundaki toplam 44 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu belirlendi.

362 BANKA HESABINA BLOKE KONULDU

44 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları kapsamında 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 42 şüpheliye ait 362 banka hesabı ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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