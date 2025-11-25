Haberler

Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Soruşturmasında 25 Gözaltı

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bazı mal varlıklarına el konuldu.

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.???????

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
