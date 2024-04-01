Yargıtay Başkanlığı Seçimi 11. Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle başlayan Yargıtay Başkanlığı seçiminin 11. tur oylamasına bugün de devam edildi. Salt çoğunluğa ulaşılamayan seçimin bir sonraki turu yarın yapılacak.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bugün gerçekleştirilen seçimin 11'inci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 85, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102 oy, Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk Muhsin Şentürk 117 oy aldı. Seçimde 4 boş, 12 geçersiz oy kullanıldı.

Yargıtay Başkanı seçilebilmek için adaylardan birinin 348 üyenin salt çoğunluğu olan en az 175 üyenin oyunu alması gerekiyor. Oylama sonucunda adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için seçimin on ikinci tur oylaması yarın yapılacak.