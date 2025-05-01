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Yargıç Rogers, Apple'a Antitröst Davasında İhtiyati Tedbir İhlali Hükmü Verdi

Yargıç Rogers, Apple'a Antitröst Davasında İhtiyati Tedbir İhlali Hükmü Verdi
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ABD Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın Epic Games ile olan antitröst davasında mahkemeye karşı ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine karar verdi. Rogers, Apple'ın rekabeti engelleme girişimlerine karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini belirtti.

ABD'de Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın Epic Games'le olan "antitröst" davasında mahkemenin ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiği kararını verdi.

CBS News'un haberine göre, Yargıç Rogers, Apple ve Epic Games arasındaki "antitröst" davasına ilişkin kararını açıkladı.

Apple'ın mahkemenin ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmeden Rogers, "Apple'ın rekabeti engellemeye yönelik girişimlerine müsamaha gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rogers, Apple'ın davadaki tutumuna ilişkin cezai itaatsizlik soruşturması için federal savcılara sevk edileceğini belirtti.

CBS News'a konuşan bir Apple sözcüsü ise "Karara kesinlikle katılmıyoruz. Mahkeme kararına uyacağız ve temyize gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Epic Games, 2020'de tüketicilerin uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sisteminin kullanılmasını zorunlu kılarak federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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