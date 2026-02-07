Haberler

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demir yolu projesi için federal fonu dondurması kararını durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir yargıç, New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri altından geçecek yeni demir yolu tüneli için ayrılan 16 milyar dolarlık federal fonun dondurulmasını geçici olarak durdurdu. Yargıç, projenin kamu yararına zarar vermemesi için bu kararı aldığını belirtti.

NEW ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri altından geçecek yeni demir yolu tüneli için ayrılan 16 milyar dolarlık federal fonu dondurmasını geçici olarak engelledi.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, New York ve New Jersey eyaletlerinin, yönetimin fonları dondurmasını engelleyen geçici bir tedbir kararı alınması talebini onayladı.

Yargıç Vargas, mahkemenin, tedbir kararı olmadan davacıların telafisi olmayan zarara uğrayacaklarına ikna olduğunu belirterek, kritik bir altyapı projesindeki gecikmenin kamu yararına zarar vereceğine işaret etti.

New York Başsavcısı Letitia James, kararı "New York ve New Jersey'deki işçiler ve yolcular için kritik bir zafer" olarak nitelendirdi.

James, mahkemenin, tüm bölgenin bağlı olduğu bir projeyi durdurmakla tehdit eden fon dondurma girişimini hızla engellemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Federal fonun dondurulmasına karşı açılan dava

New York ve New Jersey eyaletleri, Manhattan'daki bir federal mahkemede açılan davada, fonun dondurulmasının "yasa dışı ilan edilmesi" ve inşaatın kesintisiz sürmesi için ödemelerin derhal yeniden başlatılması talimatı verilmesini talep etmişti.???????

Demir yolu projesinin işleyişini denetleyen ve New York ile New Jersey eyaletlerinin valilerinin de yer aldığı "The Gateway Development Commission (Gateway Geliştirme Komisyonu)", fonun dondurulması nedeniyle şantiyelerin 6 Şubat'a kadar kapatılacağını açıklamıştı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ekim 2025'te, proje sözleşmelerinin "ırk ve cinsiyete dayalı zorunlulukları yasaklayan yeni bir kurala uygunluk açısından" inceleneceğini bildirerek, projeye yapılan ödemeleri durduracağını duyurmuştu.

2021-2025 dönemi ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı federal altyapı yasasıyla finanse edilen 16 milyar dolarlık inşaat projesi, nehrin altından toplu taşıma trenlerini taşıyacak yeni bir demir yolu tüneli inşa edilmesini kapsıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarının videosunu internette buldu

Yetişkin içerik sitesinde gezerken hayatının şokunu yaşadı!
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı