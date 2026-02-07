ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demir yolu projesi için federal fonu dondurması kararını durdurdu

NEW ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri altından geçecek yeni demir yolu tüneli için ayrılan 16 milyar dolarlık federal fonu dondurmasını geçici olarak engelledi.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, New York ve New Jersey eyaletlerinin, yönetimin fonları dondurmasını engelleyen geçici bir tedbir kararı alınması talebini onayladı.

Yargıç Vargas, mahkemenin, tedbir kararı olmadan davacıların telafisi olmayan zarara uğrayacaklarına ikna olduğunu belirterek, kritik bir altyapı projesindeki gecikmenin kamu yararına zarar vereceğine işaret etti.

New York Başsavcısı Letitia James, kararı "New York ve New Jersey'deki işçiler ve yolcular için kritik bir zafer" olarak nitelendirdi.

James, mahkemenin, tüm bölgenin bağlı olduğu bir projeyi durdurmakla tehdit eden fon dondurma girişimini hızla engellemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Federal fonun dondurulmasına karşı açılan dava

New York ve New Jersey eyaletleri, Manhattan'daki bir federal mahkemede açılan davada, fonun dondurulmasının "yasa dışı ilan edilmesi" ve inşaatın kesintisiz sürmesi için ödemelerin derhal yeniden başlatılması talimatı verilmesini talep etmişti.???????

Demir yolu projesinin işleyişini denetleyen ve New York ile New Jersey eyaletlerinin valilerinin de yer aldığı "The Gateway Development Commission (Gateway Geliştirme Komisyonu)", fonun dondurulması nedeniyle şantiyelerin 6 Şubat'a kadar kapatılacağını açıklamıştı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ekim 2025'te, proje sözleşmelerinin "ırk ve cinsiyete dayalı zorunlulukları yasaklayan yeni bir kurala uygunluk açısından" inceleneceğini bildirerek, projeye yapılan ödemeleri durduracağını duyurmuştu.

2021-2025 dönemi ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı federal altyapı yasasıyla finanse edilen 16 milyar dolarlık inşaat projesi, nehrin altından toplu taşıma trenlerini taşıyacak yeni bir demir yolu tüneli inşa edilmesini kapsıyor.