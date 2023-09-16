Yaralı Ayı Hayati Tehlikeyi Atlattı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunarak ekiplerce götürüldüğü Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören dişi ayı, hayati tehlikeyi atlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz günlerde Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ve ekiplerce Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen ayının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Öte yandan, ayının bakım ve tedavisinin aynı yerde sürdürüldüğü kaydedildi. - ANKARA