Yapı Kredi, 'Teknolojide Fırsat Eşitliği' programını Azerbaycan'a taşıdı

Yapı Kredi tarafından kadınların teknoloji alanında bilgi, beceri ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk ve eğitim projesi "Teknolojide Fırsat Eşitliği" programı, Azerbaycan'da da uygulanmaya başlandı.

Bankanın, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIFAL İstanbul) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliğinde yürüttüğü program kapsamında Azerbaycan'ın farklı üniversitelerinden kadınlara eğitim verildi.

Katılımcılar, program çerçevesinde büyük veriden yapay zekaya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden Endüstri 5.0'a kadar birçok alanda uzmanlardan eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Bakü'de düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Yapı Kredi Bank Azerbaycan CEO'su Mete Şamil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknolojide Fırsat Eşitliği" programıyla Türkiye'de 80 bin kadına ulaştıklarını, projenin Türkiye'nin ardından ilk kez Azerbaycan'da hayata geçirildiğini bildirdi.

Öztürk, Azerbaycan'ın sekiz farklı üniversitesinden kadınlara eğitim verdiklerini belirterek, "Bu projeyle Azerbaycanlı kadınlar tarafından birçok başarı hikayesi yazılacak ve Azerbaycan'ın gelişimine önemli katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

CIFAL İstanbul Direktörü ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol da teknoloji, yapay zeka, teknoloji trendleri, veri analitiği ve büyük veri gibi alanlarda Azerbaycanlı kadınları destekleyen bir proje kapsamında Bakü'de bulunduklarını söyledi.

Sohodol, kadınların teknoloji alanında yeterli düzeyde temsil edilmediğini ve liderlik rollerinde sınırlı yer aldığını belirterek, "Oysa eşit ve kapsayıcı bir şekilde dünyanın sürdürülebilir gelişimine odaklanmak istiyorsak, kadınları az temsil edildikleri sektörlerde desteklememiz büyük önem taşıyor." dedi.

Azerbaycanlı kadınlar için yapay zeka ve teknoloji trendleri başta olmak üzere çeşitli alanları kapsayan 14 saatlik bir eğitim programı hazırladıklarını bildiren Sohodol, programın kadınların teknoloji alanında öncü ve lider roller üstlenmelerine ve ülkelerinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamalarına destek olacağını ifade etti.