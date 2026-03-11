TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Kurum, "Yapı Araştırmaları Merkezi'nin Kuruluş Protokolünü İmzaladı

(ANKARA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yapı Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzaladıklarını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Yapı Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzaladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kurulacak olan Yapı Araştırmaları Merkezi, yenilikçi yapı malzemeleri alanında yurtdışında yaptırılan test, analiz ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin ülkemizde yapılmasını hedefliyor. Yapı malzemeleri alanında yenilikçi ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütecek. İş dünyamıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA