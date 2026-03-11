Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Kurum, "Yapı Araştırmaları Merkezi'nin Kuruluş Protokolünü İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yapı Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzaladı. Merkez, yenilikçi yapı malzemeleri alanında test, analiz ve uygunluk değerlendirme süreçlerini ülkemizde gerçekleştirerek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek.

(ANKARA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yapı Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzaladıklarını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Yapı Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzaladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kurulacak olan Yapı Araştırmaları Merkezi, yenilikçi yapı malzemeleri alanında yurtdışında yaptırılan test, analiz ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin ülkemizde yapılmasını hedefliyor. Yapı malzemeleri alanında yenilikçi ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütecek. İş dünyamıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı

Savaştan o da nasibini aldı!