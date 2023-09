Yapay Zeka Ghostwriter, Travis Scott ve 21 Savage'ın Şarkısını Yayınladı

Viral olan yapay zeka Drake şarkısının arkasındaki isim Ghostwriter, (Tiktok'ta ghostwriter977) bu sefer yeni bir şarkıyla gündeme geldi. İsimsiz üreticinin yapay zeka aracılığıyla seslendirdiği "Whiplash" şarkısı, bu sefer Travis Scott ve 21 Savage'ın yapay zeka tarafından üretilen seslerini içeriyor. Ghostwriter, TikTok'ta yayınlanan şarkının en sonuna iki sanatçıya bir not bırakıyor.

Travis Scott ve 21 Savage izin verecek mi?

Ghostwriter mesajında: "Müziğin geleceği burada. Sanatçılar artık parmaklarını bile kıpırdatmadan seslerinin kendileri için çalışmasına izin verme olanağına sahip. İnsanların bu şarkıyı istediği açık. Bu kaydı yayınlamama izin veriyorsanız veya bu gönderiyi kaldırmamı istiyorsanız bana Instagram üzerinden DM gönderin." diyor.

Ghostwriter, Travis Scott ve 21 Savage'ın şarkının yayınlanmasına izin vermesi durumunda Ghostwriter'ın telif haklarını kendilerine yönlendireceğini ekliyor. Ghostwriter bu yılın başlarında kaldırılmadan önce Spotify, Apple Music ve diğer yayın hizmetlerinde ilgi görmeye başlayan yapay zeka tarafından oluşturulan Drake şarkısı "Heart on My Sleeve"in piyasaya sürülmesiyle ciddi telif hakkı sorularını gündeme getirdi.

Müzik şirketleri açıkça yapay zeka tarafından oluşturulan müziklerin hayranı olmasa da, yapay zeka benzerliklerini çevreleyen yasal sonuçlar belirsiz ve konu adil kullanım olduğunda YouTube gibi platformları garip bir duruma sokuyor.

Sanat ve yapay zeka kafa kafaya: Telif savaşı başladı!

The New York Times, AI tarafından oluşturulan yeni bir single çıkarmanın yanı sıra, Ghostwriter'ın aynı zamanda "Heart on My Sleeve" parçasını iki kategoride Grammy'ye sunduğunu bildirdi: En iyi rap şarkısı ve yılın şarkısı. Recording Academy'nin (Grammy'lerden sorumlu) CEO'su Harvey Mason Jr. ödülü kazanıp kazanmama konusunda: "Yaratıcı açıdan bakıldığında kesinlikle uygun, çünkü bir insan tarafından yazıldı." diyor.

Bununla birlikte, "Heart on My Sleeve"in hala ülke çapındaki fiziksel mağazalarda, çevrimiçi perakendecilerde veya yayın hizmetlerinde bulunmasını gerektiren "genel dağıtım" standartlarını karşılaması gerekiyor. Bu, telif hakkı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir şarkının zorluk çekebileceği bir durum.

