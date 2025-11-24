Yapay Zeka Alanında Gelecek Vizyonu: Future AI Summit London

BAU Global tarafından İngiltere'de düzenlenen Future AI Summit London, yapay zeka alanında akademi ve sektörün önde gelen temsilcilerini buluşturdu.

İngiltere'de yapay zeka odağında yapılan etkinliklerden biri olan Future AI Summit London, BAU Global, AWS, Intel, Telescope, Skyloop ve Future Campus iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi, University of Oxford, Imperial College London ve Rutgers University'nin de akademik katkılarıyla etkinlik, yapay zeka uzmanlarını, girişimcileri, akademisyenleri, sektör lideri şirket temsilcilerini ve teknoloji alanının önemli isimlerini aynı çatı altında topladı. Etkinliği Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da izledi.

AI DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ KONUŞTU

Future AI Summit London'da; Future AI Summit Komite Başkanı Dr. Serdar Şenel, Intel AI Direktörü Sonel Popatlal, Oxford University'den Atılım Güneş Baydın, Machine Learning ve Fusion Space Technology uzmanı Dr. Bilge Kaçmaz, Telescope AI CEO'su Soner Ergen, Imperial College'dan Dr. Athanasios Gkelias, Reshape Consulting'den Oya Geron, Compute Capital Yönetici Ortağı Chris Wheatcroft, CPG CEO'su Helen Roberts, CPG CIO'su Ray Lavery ve Recruitment Smart AI Technologies Kurucu Ortağı Pawan Lokwani konuşmacı olarak yer aldı. Panellerde sektörlere yönelik yapay zeka uygulamaları, insan–AI iş birliği, savunma teknolojilerindeki yenilikler, üretken yapay zeka çözümleri, yatırım stratejileri ve yeni nesil girişim modelleri ele alındı.

GLOBAL AI VİZYONU FUTURE AI SUMMİT LONDON'DA ŞEKİLLENDİ

Future AI Summit Komite Başkanı Dr. Serdar Şenel, iki yıldır İstanbul'da düzenlenen Future AI Summit'in Londra ayağında, ekonomiden eğitime, savunmadan yaratıcı endüstrilere kadar pek çok alanda yapay zeka araçlarının etkisi ve geleceğe katkısı değerlendirildiğini söyledi. Akademisyenlerin geniş katılımı, sektör lideri şirket temsilcilerinin aktif rolü ve girişim ekosisteminin dinamizmi zirveyi uluslararası ölçekte çok yönlü bir bilgi paylaşım platformuna dönüştürdüğüne dikkat çeken Şenel yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"BAU Global'in küresel vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen Future AI Summit London, AI ekosisteminin geleceğine ışık tutan önemli bir buluşma oldu. Hem akademik hem sektörel etkileşimi güçlendiren etkinlik, yapay zeka odaklı uluslararası iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak global ölçekte yeni bir vizyon ortaya koydu."