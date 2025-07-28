Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı

Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
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Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sorman yangını sırasında eşini kaybeden Ceylan Çetin, panik içinde gözyaşları dökerek yardım aradı.

Bursa'da Orhaneli ilçesi Harmancık yolunda 3 gündür devam eden orman yangını, tahliye edilen Çakmak Mahallesi'ne yaklaşırken, o sırada evinde bulunan ve eşiyle birlikte mahalleyi terk eden Ceylan Çetin (67) isimli mahalle sakini, kargaşa sırasında eşi Ayşe Çetin'i kaybedince gözyaşlarına boğuldu.

YANGINDA GÖZYAŞLARIYLA EŞİNİ ARADI

Gözyaşları ve panik içinde eşini arayan Çetin'in çaresiz anları kahretti. "Alevler geliyor" diyerek yolda yürüyen vatandaşı gören gazeteciler bulundukları araçtan inip, "Neyi arıyorsun dayı sen söyle bana?" diyerek yardımcı olmak istedi. Eli ve yüzü is içinde olan Ceylan Çetin, "Eşimi arıyorum, eşimi arıyorum" diyerek ağladı. Çetin, "Nerede amca eşin?" sorusuna ise "Buradaydı, yok" diye karşılık verip, yoluna devam etti. O trajik anlar, kameraya yansıdı.

YILIN AHİSİ SEÇİLMİŞ

Yaşadığı korku ve çaresizlik görüntülere yansıyan Çakmak Mahallesi sakininin, eşine ulaştığı ve güvenli bölgeye alındığı öğrenildi. Öte yandan 3 çocuk babası Çetin'in esnaf olduğu ve 2024 yılında Bursa Valiliği tarafından 'Yılın Ahisi' seçildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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