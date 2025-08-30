KAYSERİ'de Kızılırmak Nehri yanındaki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallerinde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanının hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken; kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallerinde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanı, bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen Yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor. Bölgede 11 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Gökhan Karaaslan (36), "Coğrafi işaretli bir patlıcanımız var. Özelliği mor ve çekirdeksiz olması nedeniyle kendine öz, güzel bir lezzeti var. Sıcak iklimi seven bir ürün. Kızılırmak'tan sulamasını yapıyoruz. Rekolte geçen yıla göre düşük. Yemliha patlıcanımız tadı ile aroması ile yemeklik, kızartmalık, dolmalık, közlemelik oluyor. Kızılırmak Nehri kenarında farklı bir iklim olması nedeniyle patlıcanın tadı çok daha lezzetli oluyor. Bu lezzeti tadanlar da vazgeçemiyor" diye konuştu.

'ÖZELLİĞİ TADINDA VE GÖRÜNTÜSÜNDE'

Mahzemin Mahallesi'nde üretim yapan Ali Ertem ise "Bu yıl rekolte biraz düşük ama fiyatlar çok güzel. Geçen yıl biraz fiyatlarımız düşüktü. Bu yıl çok iyi. Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düştü. Bu yıl ise şu anda en düşük sattığımız 10 liraydı. Şu an 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Bu patlıcanın özelliği, tadında ve görüntüsünde. Bizim buradaki patlıcanın tadı şu anda et tadını verir. Diğer siyah patlıcanla bu patlıcan arasında tat farkı var" dedi.

'YEVMİYEMİZ DÜŞÜK'

Patlıcan hasadında çalışan işçi İbrahim Demir (47) ise "Burada çalışıyoruz. Yevmiyemiz düşük. Diğer illerde en düşük ücret günlük 1500'e kadar çıkıyor. Bizimki ise 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz. Ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Çadırda oturuyoruz. Çadırda geçiniriz. Ama bazı yerlerde elektrik, su yok. Bizde var ama diğer arkadaşlarda yok" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan geldiğini anlatan Ferit Ölmez ise "Günlük 60-70 torba patlıcan torbalıyoruz. Bir torba 35 kilogram geliyor. Günlük ortalama 2-3 ton arasında patlıcan hasadı yapılıyor. Günde 8 saat çalışıyoruz" dedi.