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Yamaç Paraşütçüsü 136 Kilometrelik Uçuşla Kütahya'ya Uçtu

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Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 'Take Off Bilecik' yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, paraşütüyle 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine uçtu.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, paraşütüyle 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine uçtu.

Organizasyona İstanbul'dan gelen, dün sabah saatlerinde 111 yamaç paraşütçüsü ile Vezirhan Belde Parkı'nda buluşan Yalçınkaya, ardından sporcularla etkinliğin yapıldığı Gölpazarı ilçesi Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti.

Buradan 4,5 saatlik uçuş gerçekleştiren Yalçınkaya, havada 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine ulaştı.

Servet Yalçınkaya, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Meryem Dağı'na ilk defa geldiğini anlatan Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Bölge çok güzel bir bölge, 'mini Alp' diyoruz buraya. Yani Alpler'e gitmeye gerek yok. Paraşütle atlamak hasbelkader olan bir şey değil. Bunun masabaşı çalışmasını öncesinden yapıyoruz. Meteoroloji'ye bakıyoruz, irtifadaki rüzgarlara bakıyoruz ve rota çalışması yapıyoruz. Yani nasıl, nereye gideceğimize dair haritada çalışma gerçekleştiriyoruz."

Yalçınkaya, 4,5 saatlik uçuştan sonra Çavdarhisar'da yol kenarına indiğini dile getirdi.

Bölgeye ulaştığında bir arkadaşının, aracıyla kendisini aldığını ifade eden Yalçınkaya, "Çevrede çok fazla insan yoktu. Genelde takip eden olmazsa otostopla dönmeye çalışıyoruz ama arkadaşım sağ olsun gelip beni aldı. Yani dönüş rahat oldu. Uçmak, insanoğlunun yaşayabileceği en güzel deneyimlerden biri." dedi.

Yalçınkaya, yamaç paraşütü sporunda kabinsiz uçulması nedeniyle insanın kendisini adeta kuş gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Valiliği Çavdarhisar Kütahya bilecik Spor Yaşam Spor Güncel Haberler

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