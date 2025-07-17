Yalova'daki Tersaneye 3.7 Milyon Lira Çevre Ceza

Yalova'daki Tersaneye 3.7 Milyon Lira Çevre Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'ne denize atık su deşarjı nedeniyle 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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