Yalova'da Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova'da Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu
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Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırılan bir kadın için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

YALOVA'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri bir kadını yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde S.D.G. isimli kadın iddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle, yatırım amacıyla paravan şirketlere toplam 4 milyon 530 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan kadın, 21 Mayıs'ta jandarmaya başvurdu. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda, paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. isimli şüphelilere ait şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, 23 Mayıs'ta Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Zehra BAYKALKamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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