Haberler

Yalova'da dev ekran karşısında milli maç heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da yüzlerce vatandaş, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda hep birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı dolduran vatandaşlar, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

YALOVA'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hep birlikte dev ekranda izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan vatandaşlar, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Kent Meydanı'na kurulan dev ekran karşısına geçen vatandaşlar, karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşadı.

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber

Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den haber var
Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Yere bile sermiyorlar! Servet değerindeki halılar kasada saklanıyor
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Minik rodin delikanlı oldu! İşte son hali