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Yalova'da operasyon: 127 kişi yakalandı

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Yalova'da polisin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 127 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 42 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Yalova'da polisin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 127 kişi yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaptıkları çalışmalarda "hırsızlık, kasten öldürme, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tehdit, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından aranan 127 kişiyi yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Yakalanan arasında haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34; 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2; 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 ve 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 42 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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