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Yalova'da Kış Ayında Bahar Havası

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Yalova'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Güneşli havanın tadını çıkaran Yalovalılar, park ve bahçeleri doldurdu.

Yalova kış ayında baharı yaşıyor

Sıcak havayı fırsat bilen Yalovalılar sahillere akın etti

YALOVA - Yalova'da hava sıcaklıklarının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillerdeki park ve bahçelere akın etti. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Yalova'da bir süredir etkili olan soğukların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kentte hava sıcaklığı bugün 19 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen Yalovalılar uzun aradan sonra sahillere akın etti. Park ve bahçeleri doldurulan vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Özelikle Gazipaşa Caddesi'nde hareketlilik olduğu gözlemlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, perşembe günü en yüksek sıcaklık 19, cuma 18, cumartesi ve pazar günü 20 derece olacak. Pazartesi sağanak beklenirken en yüksek sıcaklığın 18 derece olması olması tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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