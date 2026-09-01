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Yalova'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu 'Vira Bismillah' ile Başladı

Yalova'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu 'Vira Bismillah' ile Başladı
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YALOVA'nın Armutlu ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından balıkçılar ‘Vira bismillah’ diyerek teknelerle denize açıldı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek teknelerle denize açıldı.

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması nedeniyle Armutlu ilçesi Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, siyasi parti temsilcileri, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, ardından yeni av sezonunun bereketli, kazasız ve bol kazançlı geçmesi temennisiyle dualar edildi. Duanın ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, il protokolü ve balıkçılar teknelere binerek denize açıldı. Vali Usta, telsizle balıkçılara sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

'BİN 632 BALIKÇIMIZ, 146 BALIKÇI TEKNEMİZ FAALİYET GÖSTERİYOR'

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 1632 ticari balıkçı ve 146 resmi balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Her yeni av sezonu kıyı şehirler için yeni bir başlangıç. Limanlarda yeniden başlayan hareketlilik teknelerden balık hallerine esnafımızdan tüketicilerimize kadar uzanan geniş bir ekonomik ve sosyal hayatı da beraberinde getiriyor. Yalova'da Marmara Denizi ile kurduğu güçlü bağ sayesinde bu kültürün önemli merkezlerinden birisi. Coğrafi konumu ve balıkçılık altyapısıyla Yalova'mız Marmara'nın iki yakası arasında yalnızca stratejik bir geçiş noktasında değil aynı zamanda su ürünleri sektörünün de üretim kontrol ve organizasyon ağının en önemli noktalarından birisi. Bugün ilimizde 1632 ticari balıkçımız ve 146 resmi balıkçı gemimiz faaliyet göstermekte. Yine Yalova'mız da 2 bin 51 amatör balıkçımız sekiz su ürünleri kooperatifimiz ve sekizde balıkçı barınağımız mevcut. 2025 yılında yaklaşık 3 bin ton civarında bir balık üretimimiz oldu. Bundan da 600 milyon civarında geliri de sizlerle paylaştık. Bu tablo bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Balıkçılık Yalova için yalnızca denizde yürütülen bir faaliyet değil istihdam oluşturan ticareti besleyen ve kıyılarımızdaki ekonomik hayatı canlı tutan en önemli faaliyet alanlarından bir tanesi" diyerek av sezonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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