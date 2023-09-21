Yalın, Efes Antik Tiyatro'da unutulmaz bir gece yaşattı

Kerkisolfej Organizasyonu'nun düzenlediği etkinlikte Yalın, binlerce hayranıyla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarına teşekkür eden Yalın, büyük bir gurur ve onur yaşadığını dile getirdi.

Kerkisolfej Organizasyonu'nun düzenlendiği etkinlikte Efes Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Yalın, günler öncesinden tüm biletleri tüketen sevenlerine söylediği şarklılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Hayranlarına gösterdikleri yoğun ilgi ve sevgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yalın "Şu an sizin sevginiz ve ilginiz sayesinde havalara uçuyorum "dedi.

Her şarkısında heyecanını ve duyduğu gururu dile getiren başarılı sanatçı "Yaklaşık 5000 kişiye karşı söylemek büyük bir gurur ve onurdur. Bu gururu bana yaşattığınız için teşekkür ediyorum size.

Birçok ödül aldım ama benim için en büyük ödül bu görmüş olduğum tablodur. Daha da gam yemem " diyerek tezahüratları ve güçlü alkışları topladı.