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Yalancı Bahar Arıları Olumsuz Etkiliyor

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"Yalancı bahar" diye tabir edilen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arıların kovanlarından erken çıkıp yorulmasına, tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da hayvanların zehirlenerek ölmesine yol açabiliyor.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, AA muhabirine, arıcılar olarak hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesini "yalancı bahar" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Arıların kış mevsiminde havaların soğumasıyla kovanlarında dinlenmeye çekildiğini belirten Gaffaroğlu, "Sıcaklıkların zamansız gelmesi, arının zamanından önce çok uçmasına neden oluyor. Uçtuğu zaman da arı güç kaybedip ömrü kısalıyor. Arılar, kış mevsiminde üremediği için de ölenlerin yerine yenisi gelmiyor. Yetişkinler uçmaya devam ediyor. Bu da sürekli arı kayıplarına neden oluyor." dedi.

Gaffaroğlu, arının ömrünün çalışmayla orantılı azaldığını dile getirerek, "Bilim adamları çalışan arının ömrünün 20 ila 40 gün arasında değiştiğini, çalışmayan ve dinlenen arının ise 8 aya kadar yaşayabildiğini söylüyor. Arıda zamanından önce güç kaybı olunca arı çok zayıf düşüyor ve zamanından önce ölüyor." diye konuştu.

Zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açabiliyor

Sıcaklıkların yüksek seyretmesi kadar kovanların bırakıldığı alanlardaki tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçların da arıların ölmesine neden olduğuna dikkati çeken Gaffaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceleri mısıra atılan ilacın arılara zarar verdiğini kamuoyuna duyurmuştuk, o ilacın kullanımı kaldırıldı ama özellikle zeytin ve meyve ağaçları için kullanılan ilaçların zararı devam ediyor. Kanunen, çiftçinin ilaçlama yapmadan önce muhtar vasıtasıyla Tarım ve Orman müdürlüklerine haber verip o çevrede arıcı varsa onlardan izin alması gerekiyor ama maalesef bu uygulanmıyor. Bir bakıyoruz ki zeytine, portakala ya da diğer meyvelere herkes kafasına göre ilaç atıyor ve bizlerin haberi olmuyor. Oysaki pamuk olsun, narenciye olsun bunların üreticileri ilaçlamaları aynı zamanda yapsalar ve bizlere daha önce haber verseler, biz de kendimize göre tedbirimizi alsak arıcılar bundan daha az etkilenir ve arılarımız gereksiz yere telef olmaz."

Kentte arıcılık yapan Bünyamin Akın da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arıların dinlenmek yerine çalışmayı sürdürdüğünü, bu nedenle yorularak erken ölmeye başladığını ifade etti.

Arıların yeni mevsim koşullarına adapte olmakta zorlandığını vurgulayan Akın, "Normalde arıların kış mevsiminde kovanına çekilerek, kışı dinlenerek geçirmesi, baharla kovandan çıkarak nektar toplamaya başlaması lazım. Ancak hava yeterince soğumadığı için arılar ilkbaharın geldiğini sanıyor ve dinlenmek yerine çalışmaya devam ediyor. Bu da yorulmalarına ve erken ölmelerine yol açıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yalancı Hayvan Hakları Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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