Albüm: Çin'in Yakeshi Kenti Soğuk İklim Otomobil Testlerinin Gözde Merkezi Oldu

Albüm: Çin'in Yakeshi Kenti Soğuk İklim Otomobil Testlerinin Gözde Merkezi Oldu
Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Yakeshi kenti, uzun ve sert kış mevsimi sayesinde otomotiv testleri için önemli bir üs oldu. Mühendisler ve teknisyenler, kış aylarında kente düzenli olarak gelerek hem testlerine devam ediyor hem de yerel hizmetlerden faydalanıyor. Yerel yönetim, kış etkinliklerini artırarak turizmi canlandırma çabalarını sürdürüyor.

YAKESHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Yakeshi kenti, uzun ve sert kış mevsimi nedeniyle soğuk iklimlerde yapılan otomotiv testlerinin önemli üslerinden biri haline geldi.

Kış aylarında iş amaçlı kenti düzenli olarak ziyaret eden mühendis ve teknisyenler, kentte sunulan diğer hizmetlerden de sürekli olarak yararlanıyor.

Yerel yetkililer ise kentteki renkli kış etkinliklerine daha fazla turist çekmek amacıyla altyapı ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.

