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Albüm: Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Xpeng, Avustralya'da Yeni Modellerini Tanıttı

Albüm: Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Xpeng, Avustralya'da Yeni Modellerini Tanıttı
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Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik genişleme stratejisi kapsamında X9 ve L03 modellerini tanıttı.

MELBOURNE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik geniş stratejisinin bir parçası olarak Avustralya pazarındaki gelişim planını tanıttı.

Salı günü gerçekleştirilen tanıtımda, markanın önde gelen 7 kişilik modeli X9 Avustralya'nın ilk kez beğenisine sunulurken, L03 kompakt SUV modelinin sağdan direksiyonlu versiyonu da sergilendi.

Kaynak: Xinhua
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