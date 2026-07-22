Albüm: Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Xpeng, Avustralya'da Yeni Modellerini Tanıttı
Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik genişleme stratejisi kapsamında X9 ve L03 modellerini tanıttı.
MELBOURNE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik geniş stratejisinin bir parçası olarak Avustralya pazarındaki gelişim planını tanıttı.
Salı günü gerçekleştirilen tanıtımda, markanın önde gelen 7 kişilik modeli X9 Avustralya'nın ilk kez beğenisine sunulurken, L03 kompakt SUV modelinin sağdan direksiyonlu versiyonu da sergilendi.
Kaynak: Xinhua