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Xinjiang'da Dış Ticaret Yüzde 51,4 Arttı

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ÇEKİM TARİHİ: Arşivler

1. Xinjiang'daki kara limanları ve yük trenlerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış sergiledi.

Urumqi Gümrüğü'ne göre söz konusu dönemde bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana (yaklaşık 8,97 milyar ABD doları) ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde dünya genelinde 186 ülke ve bölgeyle ticaret yapan bölgenin beş Orta Asya ülkesiyle ticareti ise 43,74 milyar yuana ulaşarak bölgenin toplam ticaretinin yüzde 68,7'sini oluşturdu.

Xinjiang'daki özel işletmeler söz konusu dönemde dış ticarette güçlü bir performans sergiledi. Bu işletmelerin ticari değerleri bir önceki yıla göre yüzde 48,1 artarak 59,81 milyar yuana ulaştı ve bu oran bölge toplamının yüzde 93,9'una karşılık geldi.

Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110,2 artış gösterdi. İhracat değeri bir önceki yıla göre yüzde 87,1 artan elektrikli otomobiller ise bölgenin dış ticaretinde yeni bir büyüme motoru haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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