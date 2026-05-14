Haberler

Xi, Trump Onuruna Karşılama Yemeği Düzenledi

Xi, Trump Onuruna Karşılama Yemeği Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Beijing'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump onuruna bir karşılama yemeği düzenledi. Xi, Çin-ABD ilişkilerinin dünyanın en önemli ikili ilişkisi olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin işbirliğinden kazançlı çıkacağını, çatışmadan ise zarar göreceğini belirtti. Trump da görüşmelerin olumlu geçtiğini ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump onuruna başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda karşılama yemeği düzenledi.

Davette konuklara hitap eden Xi, Çin-ABD ilişkilerinin, günümüz dünyasının en önemli ikili ilişkisi olduğunu söyledi.

"İlişkileri başarıyla yürütmeli ve asla bozmamalıyız" ifadelerini kullanan Xi, Çin'in de ABD'nin de işbirliğinden kazançlı çıkacağını, çatışmadan ise zarar göreceğini belirtti.

"Ülkelerimiz rakip değil, ortak olmalı" diyen Xi, iki tarafın, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek ve dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirmek amacıyla stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Xi, "Çin-ABD ilişkilerinin geçmişteki seyrine bakıldığında bu ilişkinin istikrarlı ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği sorusunun yanıtının, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizde saklı olduğu görülüyor" dedi.

Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkede yaşayan 1,7 milyardan fazla insanın refahını ilgilendirdiğini ve tüm dünyadaki 8 milyarın üzerinde insanın çıkarlarını etkilediğini kaydeden Xi, iki tarafın da bu tarihi sorumluluğu üstlenip Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisinin istikrarlı biçimde ve doğru yönde ilerlemesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Trump ise yemek sırasında yaptığı konuşmada, iki tarafın olumlu ve yapıcı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

ABD-Çin ilişkilerinin, sonuçları açısından dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğunu kaydeden Trump, iki ülkenin dünya için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den kongreye damga vuran mesaj
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor