Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kanada Başbakanı ile Görüşmesinde Stratejik Ortaklığı İlerletmek Üzere 4 Öneri Sundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için karşılıklı saygı, ortak kalkınma ve işbirliği gerekliliğini vurguladı. Xi, dört öneri sunarak, ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fırsatlar yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Carney ile geçen yıl ekim ayında Güney Kore'nin Gyeongju kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin, Çin-Kanada ilişkilerinin gelişimi açısından olumlu olduğunu ve yeni bir sayfa açtığını belirten Xi, iki tarafın çeşitli alanlardaki iş birliğinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesine yönelik konuları ayrıntılı biçimde ele aldığını ve bu süreçten olumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Çin-Kanada ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin, iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun olduğunu ve aynı zamanda dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refaha olanak sağlayacağını ifade eden Xi, Çin ve Kanada'ya tarihe, halklara ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket edip, aralarındaki yeni stratejik ortaklığın inşasını ileriye taşıma çağrısında bulundu.

İki tarafın Çin-Kanada ilişkilerini, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacak şekilde sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelişme çizgisine oturtması gerektiğini belirten Xi, bu bağlamda Çin-Kanada ilişkilerine yönelik dört öneri sundu.

Xi, ilk olarak iki ülke arasındaki ortaklığın karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini belirtti. Çin ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yıl boyunca ikili ilişkilerde iniş çıkışlar yaşandığını ifade eden Xi, bu sürecin değerli tarihsel deneyimler ve pratik içgörüler sunduğunu vurguladı.

Xi, farklı ulusal koşullara sahip olmalarına rağmen iki ülkenin de birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, seçtikleri siyasi sistemlere ve kalkınma yollarına saygı duyması ve birbirleriyle geçinmenin doğru yoluna bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

İkinci olarak Çin ve Kanada'nın ortak kalkınma doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin temelinde karşılıklı fayda ve kazan-kazan iş birliğinin bulunduğunu, her iki tarafın da bu iş birliğinden yarar sağladığını ifade etti. Yüksek kaliteli kalkınmayı ve üst düzey dışa açılımı sürdüreceklerine dikkat çeken Xi, bunun Çin-Kanada işbirliğine yeni fırsatlar sunmaya ve bu işbirliği için yeni alanlar açmaya devam edeceğini söyledi.

Her iki tarafa da işbirliğini artırma ve sorunları azaltmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunan Xi, böylelikle aralarındaki ortak çıkar bağının, daha derin ve kapsamlı işbirliğiyle pekişeceğini vurguladı.

Üçüncü olarak, iki ülke arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayanmasının önemine dikkat çeken Xi, halklar arası ilişkilerin en temel, en sağlam ve en kalıcı bağları oluşturduğunu kaydetti. Xi, her iki tarafa da eğitim, kültür, turizm, spor ve alt ulusal alanlarda etkileşim ve iş birliğini teşvik etme, personel değişimlerini kolaylaştırma ve halkın iradesinin temelini sağlamlaştırma çağrısında bulundu.

Dördüncü olarak Xi, Çin-Kanada ortaklığının işbirliğine dayanması gerektiğini vurguladı. Bölünmüş bir dünyanın, insanlığın karşı karşıya olduğu ortak zorlukların üstesinden gelemeyeceğine dikkat çeken Xi, çözümün ise gerçek çok taraflılığın gözetilip uygulanması ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının teşvik edilmesinde yattığını söyledi.

Xi, küresel zorlukları ortaklaşa ele almak üzere Birleşmiş Milletler, G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği platformlarında Kanada ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
