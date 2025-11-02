Xi Jinping ve Lee Jae-myung'dan Serbest Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

GYEONGJU, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

Xi görüşmede Çin ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca her iki tarafı da yapay zeka, biyofarmasötikler, yeşil endüstriler ve gümüş ekonomi gibi yeni gelişen alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmeye çağırdı.