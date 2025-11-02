Haberler

Xi Jinping ve Lee Jae-myung'dan Serbest Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping ve Lee Jae-myung'dan Serbest Ticaret ve İşbirliği Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerinin hızlandırılmasını ve yeni gelişen alanlarda işbirliği çağrısında bulundu.

GYEONGJU, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

Xi görüşmede Çin ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca her iki tarafı da yapay zeka, biyofarmasötikler, yeşil endüstriler ve gümüş ekonomi gibi yeni gelişen alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Dünyanın dört bir yanında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.