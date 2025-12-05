Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in Chengdu Kentinde Bir Araya Geldi

CHENGDU, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun Dujiangyan bölgesinde bir araya geldi.

Xi ve eşi Peng Liyuan, Macron ve eşi Brigitte Macron'u sıcak şekilde karşıladı. Konuklarının "Bolluk Ülkesi" olarak bilinen Sichuan'a gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, Macron'un daveti üzerine geçen yıl Hautes-Pyrenees bölgesine yaptığı ziyareti hatırlattı. Xi, Macron'un ziyaretinin Çin'i daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Xi, Dujiangyan sulama sisteminin bugün hala faaliyette olan dünyadaki tek antik sulama projesi olduğunu ve insanoğlu ile doğa arasındaki bir arada uyumlu şekilde yaşamanın en eski başarılı örneklerinden biri olduğunu söyledi. Xi, sistemin inşaat sürecinin Çin halkının sürekli kendini geliştirme ruhunu, zorluklar karşısında korkusuzluğunu ve ilerleme cesaretini tam olarak yansıttığını ifade etti.