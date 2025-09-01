Xi Jinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Ülkelerini İşbirliğine Davet Etti

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeleri, tüm dünyada açık işbirliği için sorumluluk almaya çağırdı.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı. Xi, enerji, yeşil endüstri ve dijital ekonomi alanlarında örgüt üyeleriyle aralarındaki işbirliğine yönelik üç büyük platform kuracaklarını, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yüksek öğretim ve mesleki ve teknik eğitime yönelik üç büyük işbirliği merkezi açacaklarını söyledi.

Xi, "Önümüzdeki beş yıl içerisinde kurulu fotovoltaik enerji ve rüzgar enerjisi kapasitelerinin her birini 10 milyon kilovat düzeyinde artırmak için Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm üye ülkelerle yapay zeka uygulama işbirliği merkezleri kurup, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin getirilerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Xi, "İsteyen tüm tarafların Beidou Uydu Konumlandırma Sistemi'ni kullanmasından memnuniyet duyarız. Ayrıca kapasiteye sahip ülkeleri Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu projesine katılmaya da davet ediyoruz" dedi.