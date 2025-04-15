Xi Jinping'den Vietnam'a Güç Siyasetine Karşı İşbirliği Çağrısı

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Çin ve Vietnam'a güç siyaseti ve tek taraflılığa birlikte karşı çıkma çağrısında bulundu.

Xi, salı günkü görüşmede yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunan Çin'in, sosyalist ülkeler arasında yeni bir birlik, kendini güçlendirme, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları dönemi başlatmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun bölgesel ve küresel etkisini sürekli şekilde ortaya koymak üzere stratejik iletişimi güçlendirmek, dayanışma ve koordinasyonu artırmak ve kendi modernleşme süreçlerini ilerletmede güç birliği yapmak için "altı kapsayıcı ilkeyle" tanımlanan genel hedefler doğrultusunda Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Çin ve Vietnam'ı dış belirsizliklere dostane işbirliği ve sosyalizmin gücüyle karşılık vermeye çağırdı.

Xi, ticaret savaşlarının uluslararası ticaret sistemine, küresel ekonomik düzenin istikrarına ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerin meşru çıkarlarına zarar vereceğini sözlerine ekledi.