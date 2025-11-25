Xi Jinping'den Çin-Rusya Enerji İşbirliğine vurgular

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 7. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günkü mesajında erken bir dönemde başlayan ve sağlam temellere sahip Çin- Rusya enerji işbirliğinin, iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği modeli olduğunu ve iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve iki halkın refahını teşvik konusunda olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Xi, kapsamlı enerji ortaklığını sürekli olarak sağlamlaştırmak ve ortaklaşa küresel enerji sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışını korumak üzere Rusya ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi ayrıca daha eşit, adil, dengeli ve kapsayıcı bir küresel enerji yönetişim sisteminin kurulmasını teşvik etmek ve küresel enerji güvenliğine, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme daha fazla istikrar kazandırmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Foruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kutlama mesajı gönderdi.