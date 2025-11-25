Haberler

Xi Jinping'den Çin-Rusya Enerji İşbirliğine vurgular

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 7. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'nda gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli bir model oluşturduğunu belirtti. Xi, ortak enerji projelerini güçlendirme ve küresel enerji güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 7. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günkü mesajında erken bir dönemde başlayan ve sağlam temellere sahip Çin- Rusya enerji işbirliğinin, iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği modeli olduğunu ve iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve iki halkın refahını teşvik konusunda olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Xi, kapsamlı enerji ortaklığını sürekli olarak sağlamlaştırmak ve ortaklaşa küresel enerji sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışını korumak üzere Rusya ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi ayrıca daha eşit, adil, dengeli ve kapsayıcı bir küresel enerji yönetişim sisteminin kurulmasını teşvik etmek ve küresel enerji güvenliğine, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme daha fazla istikrar kazandırmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Foruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
