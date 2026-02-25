Haberler

Xi: Çin ve Almanya, BM'nin Liderlik Rolünü Yeniden Canlandırmalı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in rolünü güçlendirmesi ve çok taraflılığın savunucuları olması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü koruması ve liderlik rolünü yeniden canlandırması gerektiğini belirterek, iki ülkenin çok taraflılığın savunucuları, uluslararası hukukun üstünlüğünün uygulayıcıları, serbest ticaretin destekçileri ve dayanışma ile koordinasyonun teşvikçileri olması gerektiğini söyledi.

Xi, bu açıklamayı çarşamba günü resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

