Xi Jinping: Çin ve Vietnam Ortak Gelecek İçin İşbirliğini Artırmalı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Vietnam'ın ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etmek üzere tüm alanlarda çalışmalarını artırması ve hem Asya'da hem de dünya genelinde barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Xi, Vietnam'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi pazartesi günü ülkede yayımlanan Nhan Dan gazetesinde yer alan "Geçmişteki başarılardan güç alarak ortak hedefler doğrultusunda yeni ilerlemeler kaydetmek" başlıklı makalesinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa edilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa edilmesinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirterek, bunun bölge ve dünya geneline barış, istikrar, kalkınma ve refah da getireceğini ifade etti.

Xi, stratejik karşılıklı güveni derinleştirme ve sosyalist davayı ilerletme, kazan-kazan işbirliğini sürdürerek iki halka daha fazla fayda sağlama, halklar arası etkileşimi güçlendirip iki halk arasında daha yakın ilişkiler kurmanın önemine dikkat çektiği makalesinde çok taraflı işbirliğini geliştirme ve Asya'nın refahı ve yeniden canlandırılmasını teşvik etme çağrısında bulundu.

Xi, ticaret ve gümrük vergisi savaşının kazananının olmayacağı ve korumacılığın hiçbir fayda getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Xi, "Ülkelerimiz çok taraflı ticaret sistemini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve açık ve işbirliğine dayalı uluslararası ortamı kararlılıkla korumalı" ifadesini kullandı.

Xi, "Farklılıkları düzgün şekilde yönetmeli ve bölgemizde barış ve istikrarı korumalıyız" dedi.

Xi, "Kara sınırlarımızın ve Beibu Körfezi'ndeki deniz sınırlarımızın başarılı şekilde belirlenmesi, vizyon sahibi olmanın, denizcilikle ilgili meseleleri istişare ve müzakere yoluyla düzgün şekilde çözmemizi sağlayabileceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.