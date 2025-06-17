Xi Jinping: Çin ve Tacikistan İkili Ticaretini Genişletmelidir

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Tacikistan'ın aralarındaki ikili ticaret ve yatırımın ölçeğini artırması gerektiğini söyledi.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin- Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Geçtiğimiz yıl Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Rahman ile birlikte Çin ile Tacikistan arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı kurulduğunu duyurduklarını hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğine yönelik yeni plan ve düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Xi, iki tarafın söz konusu plan ve düzenlemeleri bir an önce uygulaması, daha somut sonuçlar elde etmesi ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Tacikistan topluluğunun yüksek kaliteli inşasını ileriye taşıması gerektiğini ifade etti.

Tacikistan'ın güvenilir bir komşusu ve ortağı olduklarını vurgulayan Xi, ulusal bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini koruma konusunda Tacikistan'ı kararlılıkla desteklediklerini dile getirdi.

Xi, Çin ve Tacikistan'ın, dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyalog mekanizmasına tam işlerlik kazandırması ve çeşitli alanlarda işbirliğini koordine edip ilerletmesi gerektiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin, ikili ticaret ve yatırımın ölçeğini genişletmesi, ulaşım altyapı projelerinin inşasını daha da hızlandırması ve bağlantı imkanlarını sürekli olarak desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Xi, Konfüçyüs Enstitüleri, Luban Atölyesi ve Geleneksel Tıp Merkezi'nden tam olarak yararlanmaları ve sonbaharda Tacikistan'da düzenlenecek "Çin Kültür Günü"nü iyi organize etmeleri gerektiğini söyledi.

Çin ve Tacikistan'ın kolluk ve güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirten Xi, terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadele çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin çok taraflılığın korunması ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenin savunulması konusunda ortak çıkarları bulunduğunu dile getiren Xi, iki tarafa Çin-Orta Asya işbirliği mekanizması gibi çok taraflı mekanizmalar içinde koordinasyon ve işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Xi, küresel iklim yönetişiminde önemli rol oynama konusunda Tacikistan'ı desteklediklerini de sözlerine ekledi.