Haberler

Xi Jinping, Çin ve ABD İlişkilerinin İstikrara Kavuşması Gerektiğini Vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD ile olan ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Gyeongju'daki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı öncesi Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin farklı ekonomik koşullarına rağmen zaman zaman sürtüşmeler yaşamasının normal olduğunu ifade etti.

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin, devasa boyuttaki Çin ve ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Xi, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana üç kez telefon görüşmesi yaptıklarını, birkaç kez mektup teatisinde bulunduklarını ve yakın temasta olduklarını belirtti.

Xi, ortak rehberliklerinde Çin-ABD ilişkilerinin genel olarak istikrarını koruduğunu ifade etti.

Xi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin birkaç gün önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirdikleri son istişare turunda iki ülke arasındaki önemli sorunların çözümü konusunda temel bir uzlaşıya varmasının bugünkü görüşme için gerekli koşulları oluşturduğunu söyledi.

Farklı ulusal koşullar göz önüne alındığında iki ülkenin her zaman aynı görüşte olmadığına dikkat çeken Xi, dünyanın iki önde gelen ekonomisinin zaman zaman sürtüşmeler yaşamasının normal olduğunu belirtti.

Xi, "Siz ve ben, an itibarıyla Çin-ABD ilişkilerini yönlendiren konumundayız. Olumsuzluklar, çalkantılar ve zorluklar karşısında doğru yoldan sapmadan bu karmaşık uluslararası konjonktürde ilerlemeli ve devasa boyuttaki Çin ve ABD ilişkilerinde istikrar sağlamalıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Onlarca ceset sokaklara dizildi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Yeni takımında resmen Messi oldu
Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu

Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Haiti'de sel felaketi: 25 kişi hayatını kaybetti

Melissa Kasırgası yıktı geçti: 25 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.