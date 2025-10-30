Xi Jinping, Çin ve ABD İlişkilerinin İstikrara Kavuşması Gerektiğini Vurguladı

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin, devasa boyuttaki Çin ve ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Xi, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana üç kez telefon görüşmesi yaptıklarını, birkaç kez mektup teatisinde bulunduklarını ve yakın temasta olduklarını belirtti.

Xi, ortak rehberliklerinde Çin-ABD ilişkilerinin genel olarak istikrarını koruduğunu ifade etti.

Xi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin birkaç gün önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirdikleri son istişare turunda iki ülke arasındaki önemli sorunların çözümü konusunda temel bir uzlaşıya varmasının bugünkü görüşme için gerekli koşulları oluşturduğunu söyledi.

Farklı ulusal koşullar göz önüne alındığında iki ülkenin her zaman aynı görüşte olmadığına dikkat çeken Xi, dünyanın iki önde gelen ekonomisinin zaman zaman sürtüşmeler yaşamasının normal olduğunu belirtti.

Xi, "Siz ve ben, an itibarıyla Çin-ABD ilişkilerini yönlendiren konumundayız. Olumsuzluklar, çalkantılar ve zorluklar karşısında doğru yoldan sapmadan bu karmaşık uluslararası konjonktürde ilerlemeli ve devasa boyuttaki Çin ve ABD ilişkilerinde istikrar sağlamalıyız" dedi.