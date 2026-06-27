Haberler

Albüm: 27 Ülke ve Uluslararası Kuruluşun Temsilcileri Çin'in İnovasyon Merkezi Hubei'yi Ziyaret Etti

Albüm: 27 Ülke ve Uluslararası Kuruluşun Temsilcileri Çin'in İnovasyon Merkezi Hubei'yi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Wuhan kentinde 27 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 40 diplomatik temsilci, yapay zeka ve robotik gibi ileri teknolojilerin bölgedeki inovasyon merkezini nasıl dönüştürdüğünü gözlemledi.

WUHAN, 27 Haziran (Xinhua) -- 27 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 40 diplomatik temsilci bu hafta Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da yapay zeka, robotik ve diğer ileri teknolojilerin Çin'in en hızlı büyüyen inovasyon merkezlerinden birini nasıl dönüştürdüğünü inceleme fırsatı buldu.

Heyette Türkmenistan, Komorlar, Bulgaristan, Arjantin, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin büyükelçileri, üst düzey diplomatları ve düşünce kuruluşu uzmanları yer aldı.

Kaynak: Xinhua
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil

Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti