Albüm: 27 Ülke ve Uluslararası Kuruluşun Temsilcileri Çin'in İnovasyon Merkezi Hubei'yi Ziyaret Etti

WUHAN, 27 Haziran (Xinhua) -- 27 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 40 diplomatik temsilci bu hafta Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da yapay zeka, robotik ve diğer ileri teknolojilerin Çin'in en hızlı büyüyen inovasyon merkezlerinden birini nasıl dönüştürdüğünü inceleme fırsatı buldu.

Heyette Türkmenistan, Komorlar, Bulgaristan, Arjantin, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin büyükelçileri, üst düzey diplomatları ve düşünce kuruluşu uzmanları yer aldı.

Kaynak: Xinhua