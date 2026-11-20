Wuhan'da 2026 Hubei Tarım Fuarı 2.000'den fazla katılımcıyla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 Hubei Tarım Fuarı, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da cuma günü başladı. Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi'nde 23 Kasım'a kadar sürecek fuarda 10 özel sergi alanı ve 7 işlevsel bölge yer alıyor; organizasyon 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
WUHAN, 20 Kasım (Xinhua) -- 2026 Hubei Tarım Fuarı, cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.
Fuarda tarımsal başarıların sergilendiği, markaların tanıtıldığı ve üreticilerle alıcıların bir araya geldiği çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 özel sergi alanı ve 7 işlevsel bölgeden oluşan organizasyon, 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 23 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua