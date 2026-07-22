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Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries: Ukrayna'nın tesislerimize saldırıları uluslararası terör eylemidir

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Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in CEO'su Tatyana Kim, Ukrayna'nın lojistik merkezlerine düzenlediği İHA saldırılarını 'uluslararası terör eylemi' olarak nitelendirdi. Hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim, şirketin lojistik merkezlerine yönelik saldırıların "uluslararası terör eylemi" olduğunu belirtti.

Kim, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, sivil altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Şirketin Moskova, Tambov, Krasnodar ve Stavropol bölgelerindeki depolarının 18 ve 22 Temmuz'da saldırıya uğradığını, saldırılarda ölen ve yaralananların bulunduğunu aktaran Kim, "Ukrayna'nın sivil altyapı tesislerine, sıradan vatandaşlara ve çalışanlarımıza yönelik saldırısı, uluslararası terör eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, şirketin tüm merkezlerinin sigortalı olduğunu ancak mevcut sigorta poliçelerinin terör riskleri ile insansız hava aracı saldırılarını kapsamadığını vurgulayarak, Rus sigorta şirketlerinin büyük sanayi tesisleri için bu riskleri güvence altına almaya hazır olmadığının altını çizdi.

Tambov bölgesindeki deponun zarar görmediğini ve birkaç gün içinde yeniden faaliyete geçeceğini bildiren Kim, diğer tesislerde ise hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Wildberries, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alıyor. Son günlerde şirkete ait farklı lojistik merkezlerine İHA saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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