Wenchang Fırlatma Alanı İkinci Yarıda Çok Sayıda Roket Fırlatma Görevi Gerçekleştirecek

WENCHANG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı, yeni nesil büyük ve orta ölçekli taşıyıcı roketleri yüksek yoğunluklu olarak fırlatma yeteneğine sahip.

Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 roketi, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan ayrılıyor, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua/)

WENCHANG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı, yeni nesil büyük ve orta ölçekli taşıyıcı roketleri yüksek yoğunluklu olarak fırlatma yeteneğine sahip.

Fırlatma alanı, kurulduğundan bu yana Çin'in yeni nesil yüksek itiş gücüne sahip taşıyıcı roketlerinin ilk uçuşu, Çin'in ilk gezegen araştırması ve Çin'in uzay istasyonu kompleksinin inşası dahil olmak üzere birçok büyük uzay fırlatma görevini yürüttü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 roketi, Çarşamba günü Beijing saatiyle 21.22'de Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla fırlatıldı.

Fırlatma alanı, bu yılın ikinci yarısında birçok büyük ve orta ölçekli roketi uzaya gönderme görevini de gerçekleştirecek.

Wenchang Fırlatma Alanı'nın ayrıca, yeni nesil insanlı roket fırlatma rampası ve ağır yük roket fırlatma rampası gibi önemli projelerin geliştirilmesini teşvik ederek dünya standartlarında modern bir uzay aracı fırlatma alanı olma yolunda istikrarlı bir ilerleme sağlaması hedefleniyor.