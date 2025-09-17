Washington'da Uçak ve Askeri Helikopter Çarpışmasının Nedenleri Araştırılıyor

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında ocak ayında yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpışmasına ilişkin yürütülen soruşturma, güvenlik uyarılarına rağmen hava trafiğindeki "aşırı yoğunluğun" kazanın nedenleri arasında olabileceğini ortaya koydu.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ilk raporu açıklandı.

Raporda, 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği havalimanının hava trafiğinde akşam güvenlik sınırlarının üzerinde yoğunluk yaşandığı ve hava trafik kontrolörünün çarpışmadan önceki 18 dakikada 29 farklı uçağın hareketini yönettiği belirtildi.

Hava trafik kontrolörünün, yoğunluk nedeniyle "biraz bunalmış" hissettiğini söylediğine işaret edilen raporda, havalimanında uçaklar arasındaki mesafenin çoğunlukla korunmadığı kaydedildi.

Kaza öncesinde aşırı yoğunluk ve güvenlik risklerine ilişkin yapılan uyarıların Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından dikkate alınmadığı vurgulanan raporda, FAA çalışanlarının ifadelerine göre bu yoğun koşulların "siyasi ve ekonomik baskılardan" kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda, kazaya karışan uçağın ait olduğu American Airlines'ın düzinelerce tarifeli uçuşu 30 dakikalık bloklara sıkıştırarak trafikte yoğunluk yarattığı da aktarıldı.

Kazanın nedenine ilişkin nihai raporun henüz yayımlanmadığı ifade edilen raporda, ancak helikopter ekibinin yaklaşan uçağı fark etmemesi, kuledeki personel yetersizliği ve hava trafiğindeki yoğunluk gibi etkenlerin soruşturmada değerlendirilen başlıca unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, American Airlines'tan yapılan açıklamada, havalimanının varış oranlarını belirlemenin FAA'nın sorumluluğu olduğu vurgulanarak, "Programımız FAA tarafından belirlenen kurallara uygundur." ifadesi kullanıldı.

FAA ise kaza sonrası saatlik uçak iniş sayısının 36'dan 30'a düşürüldüğünü aktardı.

ABD'nin başkentindeki uçak kazası

FAA, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.