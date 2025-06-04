Walt Disney, Maliyetleri Azaltmak İçin Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

NEW YORK, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD'li medya ve eğlence devi Walt Disney Co., maliyetleri azaltmak ve değişen sektör koşullarına uyum sağlamak amacıyla dünya çapında yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Associated Press'in salı günü resmi kaynaklardan aldığı bilgiye göre işten çıkarılacakların net sayısı bilinmese de işten çıkarmaların televizyon ve film pazarlaması, televizyon reklamları, oyuncu seçimi ve geliştirme ve kurumsal finansal operasyonlar gibi birçok departmanı kapsayacağı, ancak hiçbir ekibin tümden kaldırılmayacağı belirtildi.

Disney, yurt içi tema parklarının başarılı performans sergilemesi ve şirketin yayın hizmetinin bir milyondan fazla abone kazanması sayesinde geçen ay ikinci çeyrekte güçlü bir kar ve gelir elde ettiğini açıklamıştı. Haberde şirketin, 2025 yılına yönelik kar beklentilerini de yükselttiği kaydedildi.

Öte yandan Disney, "Thunderbolts*" ve "Lilo ve Stiç" gibi gişe rekorları kıran filmlerle de büyük başarı elde etti. "Lilo ve Stiç", yurtiçi bilet satışlarında 280,1 milyon ABD doları ile yılın en yüksek hasılat yapan ikinci filmi oldu.