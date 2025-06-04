Walt Disney, Maliyetleri Azaltmak İçin Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

Walt Disney, Maliyetleri Azaltmak İçin Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Walt Disney Co., maliyetleri azaltmak ve sektördeki değişikliklere uyum sağlamak için dünya genelinde yüzlerce çalışanını işten çıkarma planlarını açıkladı. Çeşitli departmanlarda yapılacak işten çıkarmalara rağmen, hiçbir ekibin tamamen kaldırılmayacağı belirtildi. Şirket, güçlü finansal performansıyla kar beklentilerini de yükseltti.

NEW YORK, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD'li medya ve eğlence devi Walt Disney Co., maliyetleri azaltmak ve değişen sektör koşullarına uyum sağlamak amacıyla dünya çapında yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Associated Press'in salı günü resmi kaynaklardan aldığı bilgiye göre işten çıkarılacakların net sayısı bilinmese de işten çıkarmaların televizyon ve film pazarlaması, televizyon reklamları, oyuncu seçimi ve geliştirme ve kurumsal finansal operasyonlar gibi birçok departmanı kapsayacağı, ancak hiçbir ekibin tümden kaldırılmayacağı belirtildi.

Disney, yurt içi tema parklarının başarılı performans sergilemesi ve şirketin yayın hizmetinin bir milyondan fazla abone kazanması sayesinde geçen ay ikinci çeyrekte güçlü bir kar ve gelir elde ettiğini açıklamıştı. Haberde şirketin, 2025 yılına yönelik kar beklentilerini de yükselttiği kaydedildi.

Öte yandan Disney, "Thunderbolts*" ve "Lilo ve Stiç" gibi gişe rekorları kıran filmlerle de büyük başarı elde etti. "Lilo ve Stiç", yurtiçi bilet satışlarında 280,1 milyon ABD doları ile yılın en yüksek hasılat yapan ikinci filmi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.